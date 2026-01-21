Yılın Kareleri 2025 Oylaması Başladı - Son Dakika
Yılın Kareleri 2025 Oylaması Başladı

21.01.2026 11:39
Sinop İl Jandarma Komutanı Başaklıgil, 'Yılın Kareleri 2025' oylamasına katıldı ve fotoğrafları inceledi.

Sinop İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025 yılına damga vuran fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2025" oylamasına katıldı.

Başaklıgil, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Başaklıgil, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre" kategorisinde ise Şebnem Çoşkun'nun "Sarmanla sarılan" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Tatbikattan" isimli fotoğrafını oylayan Başaklıgil, "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafına oy verdi.

Oylama

AA tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasında bu yıl, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Jandarma, Güncel, Sinop, Son Dakika

