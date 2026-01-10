Yılın Kareleri Oylaması Başladı

Manisa Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Önder Aydın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aydın, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

MGC Başkanı Aydın, "Yılın Kareleri" arasında "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Haber" kategorisinde ise Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi" fotoğraflarına oy veren Aydın, "Spor" kategorisinde, Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde de Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" karesini tercih etti.

Aydın, yarışmada fotoğrafların her birinde büyük bir emek, risk ve estetik olduğunu belirterek, "Bu vesileyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde dünyanın dört bir yanında zor şartlar altında görev yapan tüm meslektaşlarımı kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.