Yılın Kareleri Oylaması Başladı

Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025 yılına damga vuran fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yıldırım, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı uyandıran, toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" ve "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" başlıklı karesini seçen Yıldırım, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" başlıklı karesini oyladı.

Yıldırım, "Yılın Kareleri" oylamasına katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının Yeşilay ile ortak bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Hem haber değeri yüksek hem de insanların iç dünyasını zenginleştirecek fotoğraflara ulaşmanın ne kadar zor olduğunu anlatan görseller. Hem güzel anlara hem de yaşanması güç anlara tanıklık eden bu kareleri görürken hem hüzünlendim hem duygulandım hem de sevinçle doldum. Umarım sıkıntıların, dertlerin ve savaşların yaşanmadığı bir yıl olur da AA herkesin mutluluğunu çeker."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat saat 17.00'ye kadar devam edecek.