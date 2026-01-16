Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
Yılın Kareleri Oylaması Başladı

Yılın Kareleri Oylaması Başladı
16.01.2026 17:18
Kahramanmaraş'ta jandarma ve emniyet müdürü, AA'nın fotoğraf yarışmasına katıldı. Oylama 15 Şubat'ta sona erecek.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gemalmaz ve Yiğit, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

İl Jandarma Komutanı Gemalmaz, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Tatbikattan" fotoğrafını oylayan Gemalmaz, "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karelerini tercih etti.

"Gazze: Açlık" kategorisindeki fotoğrafların tamamını seçen İl Emniyet Müdürü Yiğit ise "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiye altında", "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "Dolunay sefası" ile Nurettin Boydak'ın "Rengarenk", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" fotoğraflarını beğendi.

Oylama 15 Şubat saat 17.00'ye kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

24 saat son dakika haber yayını
