Yılın Kareleri Oylaması Başladı
19.01.2026 11:45
Rektör Yılmaz, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında 112 fotoğrafı inceledi ve tercihlerini belirledi.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Yılmaz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Yılmaz, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" başlıklı fotoğraf karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi" fotoğrafına oy veren Yılmaz, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunay'a inat", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesini oyladı.

Oylamaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, AA'nın gelenekselleşen oylamasında "Gazze: Açlık" kategorisinin ön plana çıkarılmasının son derece kıymetli olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, yaklaşık 2 yılı aşkın süredir Gazze'nin yaşadığı büyük soykırımı, AA çalışanlarının tüm dünyanın gözleri önüne serdiğini belirterek, "Anadolu Ajansı burada çok önemli bir işlev yerine getirdi. Burada da aynı hassasiyeti göstermek üzere ve peşinden diğer ana kategorilerdeki fotoğraf tercihlerimizle belirtmiş olduk. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Uludağ Üniversitesi, Anadolu Ajansı, Rektör, Güncel, Bursa, Gazze, Trt, Son Dakika

