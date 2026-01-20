Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
Ekonomi

Yılın Kareleri Oylaması Başladı

Yılın Kareleri Oylaması Başladı
20.01.2026 09:43
Bakan Yumaklı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak fotoğraflarını değerlendirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yumaklı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği, Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde tercihini 3 kareden yana kullanan Yumaklı, Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" ve "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" kareleri ile Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Yumaklı, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" ve Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" isimli karelerini tercih etti.

"Spor" kategorisinde Gerald Anderson'un "Yumruklar konuşuyor", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" fotoğraflarına oy veren Yumaklı, "Günlük Hayat" kategorisinde de Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" başlıklı fotoğrafını oyladı.

"Bana kalsa hepsini seçeceğim"

Yumaklı, bir fotoğrafın anı durdurma gücünü çok değerli bulduğunu belirterek, "AA, her sene olduğu gibi bu sene de en doğru anı, en doğru fotoğrafla izleyicilerin önüne çıkarıyor, son derece kıymetli." dedi.

Aynı zamanda bu karelerin tarihe de kayıt düştüğünü vurgulayan Yumaklı, gelecek nesillere bazı şeyleri anlatırken o anın şahitleri fotoğrafların da taşınması gerektiğini söyledi.

Yumaklı, fotoğraf seçerken her kategoride zorlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aralarından birkaç tane seçmek zorunda kaldığım için o anda bana biraz daha önde olduğunu hissettiren fotoğrafları seçtim. Bütün arkadaşlarımı çok tebrik ediyorum, AA'yı tebrik ediyorum. Bana kalsa hepsini seçeceğim fotoğraflar için umuyorum ki tarihe düşülen bu kayıtlar, bundan sonraki zamanda acı olanları değil, tatlı olanları da bir sonraki yaşam zamanına taşımış olur."

Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Anadolu Ajansı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika

