Yılın Kareleri Oylaması Başladı

21.01.2026 15:21
Çakmur, 2025 yılına damga vuran fotoğrafları seçerek Yılın Kareleri oylamasına katıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çakmur, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Çakmur, "Portre"de Gerald Anderson'un "Yüz aynası" karesini tercih etti.

Çakmur, "Haber" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Tatbikattan", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarını oyladı.

Anadolu Ajansının her sene bu çalışmayı yaptığını ve fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirten Çakmur, "Gayet güzel ve çarpıcı fotoğraflarla karşılaştık. Her kategoriden kendimize uygun fotoğrafları seçtik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel

