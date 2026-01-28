Yılın Kareleri Oylaması Başladı

İstanbul'da bazı esnaf ve sanatkar odası başkanları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mesut Şengün, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi", "Spor" kategorisinde Costas Baltas'ın "Zaferin ardından" fotoğrafına oy veren Şengün, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karesini seçti.

Şengün, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını tercih etti.

Oylamaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Şengün, "Gazze: Açlık" isimli özel kategorideki fotoğraflardan çok etkilendiğini belirterek, "Orada insanlık vahşeti işleniyor. Gazze'de dram söz konusu. 21. yüzyılda insanlık suçu işleniyor. Emperyalist ülkeler, doğal kaynakları sömürebilmek için bazı ülkelere bombalar yağdırıyor." diye konuştu.

İstanbul Yorgancılar ve Hallaçlar Esnaf Odası Başkanı Nazmi İnce, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" karesini beğendi.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğrafını seçen İnce, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesini oyladı.

Ümraniye Marangozlar Esnaf Odası Başkanı Suat Yazıcı ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de", "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" karesini beğenen Yazıcı, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde de Deniz Kalaycı'nın "Mır mır mır" fotoğrafını oyladı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.