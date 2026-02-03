Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yılın Kareleri Oylaması Başladı

Yılın Kareleri Oylaması Başladı
03.02.2026 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maarif Vakfı Başkanı Özdil, AA'nın fotoğraf yarışmasında önemli kareleri oyladı.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Özdil, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özdil, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı", Emin Sansar'ın "Kutlamalar", Khames Alrefi'nin "Tarihin Şahidi" fotoğraflarını, "Spor" kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Ayakla müdahale" fotoğrafını seçen Özdil, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" ve Mustafa Kılıç'ın "Sürü" fotoğraflarını, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Gözalan" ve Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğraflarını oyladı.

"Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını oylayan Özdil, " Gazze: Açlık" kategorisinde ise tercihini Moiz Salhi'nin Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtılmasını konu edinen karesinden yana kullandı.

"Birinden birini seçmek elbette zor"

Özdil, oylamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, uzun yıllardır AA'nın fotoğraf alanındaki çalışmalarını büyük takdirle takip ettiğini söyledi.

Bu yıl oylamada Gazze'ye ilişkin fotoğrafların öne çıktığını, buna yönelik özel bir kategori de açıldığını belirten Özdil, bundan dolayı AA'ya teşekkürlerini ileterek, "Gazze ile ilgili fotoğraflara bakmak çok rahat değil. İnsanı rahatsız eden bir tarafı var bu fotoğraflara bakmanın ama bu rahatsızlık da insanda bir taraftan utanç duygusunu da uyandırıyor. Çünkü bizim bakmaktan rahatsız olduğumuz manzaraları oradaki kardeşlerimiz günlük hayatta sürekli yaşıyorlar. İnşallah bu meselenin de insan onuruna uygun bir şekilde çözülmesini, oradaki kardeşlerimizin özgürlüklerine, memleketlerine kavuşmalarını hevesle bekliyoruz." dedi.

Fotoğrafların her birinin son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Özdil, "Dolayısıyla birinden birini seçmek elbette zor. Ama herkes gibi baktığınızda sizi bir tarafından yakalayan kareleri elimden geldiğince seçmeye çalıştım." diye konuştu.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Türkiye Maarif Vakfı, Anadolu Ajansı, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
15:27
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
15:01
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
14:56
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 16:47:30. #7.11#
SON DAKİKA: Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.