Yılın Kareleri Oylamasına Katılan Mustafa Özden

26.01.2026 12:39
Mustafa Özden, 2025'in önemli fotoğraflarını seçerek 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi Başkanı Mustafa Özden, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özden, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamdan'ın "Annesinin biriciği" fotoğraflarını seçen Özden, "Haber" kategorisinde ise Erçin Ertürk'ün "Güneşten kopan" fotoğrafını tercih etti.

"Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" adlı fotoğraflarına oy veren Özden, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Ömer Taha Çetin'in "Döner dolunay dolabı" adlı karesini seçti.

Özden, her fotoğrafın birbirinden güzel olduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Mustafa Özden, Cemil Çiçek, Güncel, Yozgat, Sanat, Son Dakika

