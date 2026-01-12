Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yücedağ, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" fotoğrafını seçen Yücedağ, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği", "Haber" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Kutlamalar" karelerini tercih etti.

Yücedağ, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar", "Günlük Hayat" kategorisinde de Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Fotoğraflar arasında seçim yapmakta büyük zorluk yaşadığını belirten Yücedağ, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.