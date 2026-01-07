Yılın Kareleri Oylamasına Katılım - Son Dakika
Yılın Kareleri Oylamasına Katılım
07.01.2026 15:36
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Saçlı, 2025'in önemli fotoğraflarını oyladı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Saçlı, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını seçen Saçlı, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" isimli karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" başlıklı fotoğrafını oylayan Saçlı, "Spor" kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Dalga geçer gibi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" başlıklı karesini seçti.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

