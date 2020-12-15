YILIN OLAYLARI 2020 - Son Dakika

TÜRKİYE, YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARINI TAHLİYE ETTİ
Yurt dışında yaşayan vatandaşların tahliye edilmesi
THY uçaklarının Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmeleri
Uçakların havaalanlarına gelişleri
Havaalanlarında alınan Kovid-19 tedbirleri
Yurt dışından getirilen vatandaşların yurtlara transfer edilmeleri
Almanya'dan tahliye edilen Sefa Mutlu ile röportaj
Almanya'da tahliye edilen Hacı Kaya ile röportaj
Londra'dan tahliye edilen Turan Bayraktar ile röportaj
Yurt dışından tahliye edilen Türk vatandaşlarının ülkemizin çeşitli şehirlerinde karantinaya alındıkları öğrenci yurtları
Yurtdışındaki havalimanlarından Türk vatandaşlarını tahliye edilmesi için kullanılan THY uçakları
Suudi Arabistan'dan İzmir'e getirilen Türk vatandaşları ile röportaj
Sudan'da yaşayan 2 Türk çocukla yapılan röportaj
Yurt dışında yaşayan vatandaşların tahliye öncesi ve sonrası Türk Bayrağı açmaları
KOVİD-19'A KARŞI İSTİKRAR KALKANI PAKETİ
Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıya başkanlık etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıyı açış konuşması
Basın mensuplarından detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısının ardından alınan tedbirleri açıklaması - Türkiye, yurt dışında yaşayan vatandaşlarını tahliye etti (18 Mart)
Kovid-19 salgınının merkez üssü Vuhan'dan vatandaşlarını tahliye eden ilk ülkeler arasında yer alan Türkiye, 9 Avrupa ülkesinden 2 bin 807 vatandaşını ülkeye getirdi.
Kovid-19'a karşı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (18 Mart)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, virüsün etkilerini azaltmak adına 100 milyar liralık Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında en düşük emekli maaşının 1500 liraya yükseltilmesi, emeklilerin bayram ikramiyesinin Nisan ayı başında ödenmesi, ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak ayrılması ve asgari ücret desteğinin devam ettirilmesi kararı alındı.
- Kaynak: AA
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