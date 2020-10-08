Yılın son hicaz narı hasadı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde üretici Cem Ergül'e ait 40 dönümlük bahçeden son hasadı yapılan hicaz narı, kilosu 1 lira 50 kuruştan satıldı.

Dikim yaptığı ilk yıl ürün almaya başladığını belirten Ergül, bu yıl 80 tona yakın rekolte elde ettiğini söyledi.

Narın kilosu 1 lira 50 kuruştan satılırken Türkiye'de iç piyasa ve talep olursa yurtdışına ihraç edilmek üzere işleme ve paketleme tesisine gönderildiğini belirten Ergül, meyve suluk narın 1 liradan satıldığını ifade etti.

Tüccarların ekip halinde gelerek dalında satılan narları topladıklarını belirten Ergül, "Narları ilk olarak işleme ve paketlemeye götürüyoruz, ardından talebe göre konteynırlarla yurt dışına ihracını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise bu yıl bin 500 dönüm araziden 2 bin tonun üzerinde hicaz narı hasadının yapılmasını beklediklerini ifade ederek, ilçenin ova kesimlerinde narenciyeye alternatif olarak üretimi yapılan hicaz narının erken hasat edildiğini söyledi.

(Murat Şengi/İHA)