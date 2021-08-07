Yıllarca atıl olan okul kadınların fabrikası oldu - Son Dakika

Yıllarca atıl olan okul kadınların fabrikası oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesi Çavuşlu Mahallesinde bulunan atıl okul kadın emeği merkezine dönüştürüldü.

Derince Çavuşlu Mahallesi Çancılar mevkiinde bulunan atıl okul yapılan çalışmalar neticesinde Taşköprü Kadın El Emeği Merkezine dönüştürüldü. Çalışmaları tamamlanan merkezin açılışı düzenlenen törenle yapılırken törene, AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Derince Belediyesi köyde yaşayan köylülerin isteği doğrultusunda KADEM iş birliği ile atıl okulu Kadın Emeği Merkezine dönüştürdü. 80 metrekare alanı kapsayan merkezde bulunan atıl bina restore edilerek kullanıma hazır hale getirilirken mutfak ve tuvalet de eklendi. Peyzaj düzenlemeleri de tamamlanan bahçede köy fırını ve çocuk oyun parkı yer alıyor. Proje ile birlikte Çancılar ve çevre köylerdeki kadınların kooperatifleşerek kullanabilecekleri bir alan hayata geçmiş oldu. Törene katılan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir köylülerden 20 bin adet mısır sipariş verdi.

"Köylerimizin sosyal yaşantısı şu anda şehir merkezi gibi oldu"

Bu tarz merkezler sayesinde köy yaşamının da son derece konforlu hale geldiğini ifade eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Geçmişte burada bir okul vardı. Okullar merkezi hale gelince buralar da böyle samanlık oldu. Bu samanlığı tekrar topluma değer olarak kazandırmanın zamanı geldiğini sağ olsun KADEM Başkanımız bize iletti. Bunun eski halini görseniz şimdiki haliyle karşılaştırınca hayretler içersinde kalırsınız. İnsanoğlu sosyal bir varlık. Mutlaka çalışacak ama sosyal yaşantısı da olacak. Köylerimizin sosyal yaşantısı şu anda şehir merkezi gibi oldu. Pazar günü havalar iyi olduğu zaman İnsanlar buraya sel gibi geliyorlar temiz hava almak için. Buradaki insanların ürettikleri malı üreticiden tüketiciye gitmesi için bu merkezlerin olması lazım. İnşallah bu merkezleri daha çok yerlerde vatandaşlarımızın arzularıyla gerçekleştiririz" dedi.

"Çok ihtiyacımız yoksa arazilerimizi satmayalım"

Arazi ve toprakların çok kıymetli olduğunu ifade eden Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, "Buranın özelliği bu mahallede yaşayan vatandaşlarımızın el emeği, alın teri ile elde etmiş olduğu ürünlerin değerlendirilmesi. Kocaeli Büyükşehir olması hasebiyle eskiden köy dediğimiz şu anda mahalle konumunda olan bu alanlarda da belediyenin yapacağı projelerle, hizmetlerle buradaki insanların standardını yükseltecek projeleri mesi lazım. Sadece şehir merkezinde değil. Arkadaşlar yerlerimiz, arazilerimiz kıymetli çok ihtiyacımız yoksa satmayalım biz bu bölgede köyünde toplulaştırma yapıyoruz. Derince'nin 7 köyünde tapulaştırma yaptık, tamamlandı. Şimdi Körfez ve Kandıra'da toplulaştırma devam ediyor. Toplulaştırmanın amacı şu, tarlaların tarımsal amaçlı daha verimli bir halde kullanılacak büyüklüklere getirilmesi su kanalları, yollarıyla bunların tamamlanmasıdır" diye konuştu.