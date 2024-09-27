Yılmaz Aktürk: Sürdürülebilir Kalite ve Yenilikle Geleceğe Yön Veriyoruz - Son Dakika
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Yılmaz Aktürk: Sürdürülebilir Kalite ve Yenilikle Geleceğe Yön Veriyoruz

Yılmaz Aktürk: Sürdürülebilir Kalite ve Yenilikle Geleceğe Yön Veriyoruz

Aktürk Group Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Aktürk, yaptığı açıklamada şirketin geniş bir ürün yelpazesiyle Gıda, Sağlık ve Bilişim teknolojileri sektörlerinde faaliyet gösterdiğini belirtti.

27.09.2024 17:49  Güncelleme: 17:55
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Aktürk, tüm bu sektörlerde toplum sağlığına, tüketici memnuniyetine ve genel ticaret ahlakına bağlı kalarak çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Sürdürülebilir Kalite ve Yenilik

Şirketin sürdürülebilir kalite ve yenilik ilkesiyle hareket ettiğini ifade eden Aktürk, müşteri ve çalışanların beklentilerini en üst düzeyde karşılamaya devam ettiklerini söyledi.

Gıda Sektöründeki Ürünler

Gıda sektöründe ise çay, kahve, sıcak çikolata, cappuccino, salep, toz içecek, kahve kreması, oralet, bulyon ve bakliyat çeşitleriyle geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını ifade etti.

Sağlık Sektöründeki Ürünler

Aktürk, sağlık sektöründe bebek bezi, hasta bezi, ıslak mendil, yüzey temizleme havlusu ve ıslak cep mendili gibi ürünlerle tüketicilere hizmet verdiklerini belirtti.

Bilişim Sektöründeki Ürünler

Aktürk, bilişim sektöründe tablet, kamera, ses sistemleri, şarj cihazı, kulaklık, powerbank, SD kart, flash bellek, Usb flash bellek, araç içi kamera, batarya ve bilgisayar aksam parçaları gibi ürünlerle tüketicilere hizmet verdiklerini söyledi.


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