Yılmaz\'dan Hasar Gören Çiftçilere Geçmiş Olsun Ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'nın Aksu ilçesinde, son günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle seraları zarar gören çiftçileri ziyaret etti.

Yılmaz, Aksu ilçesindeki seralarda incelemelerde bulunarak, sahada yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Çiftçilerle bir süre sohbet eden Yılmaz, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın konuyu yakından takip ettiğini, sahadaki gözlemlerini de kendisiyle paylaşacağını belirten Yılmaz, "Önemli olan cana bir şey olmaması. Cana çok şükür bir şey yok. Geri kalan işler toparlanır Allah'ın izniyle. Her yıl bunları yaşamak değil de daha kalıcı çözümler ne olabilir, bu yapıları daha dayanıklı hale nasıl getiririz diye çiftçilerimizle, sizlerle birlikte kafa yormakta, riskleri nasıl azaltırız perspektifiyle bakmakta fayda var." dedi.

Yılmaz, hasar tespit çalışmalarının ardından, gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Yılmaz'a, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekilleri Serap Yazıcı Özbudun, Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal ve AK Parti İl Başkanı Ali Çetin de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, daha sonra, Antalya Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulundu.