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Yılmaz: "Eşcinsel ve sapkınlık terör suçu sayılmalı" - Son Dakika

Yılmaz: "Eşcinsel ve sapkınlık terör suçu sayılmalı"

24.09.2021 14:56
Yılmaz:

Türkiye Aile Meclisi Genel Başkan Yardımcısı Gülsüm Yılmaz, "İçki, fuhuş, kumar, faiz, zina, teşhircilik sapkınlık cezalandırılmalı, eşcinsel sapkınlık terör suçu sayılmalı" dedi.

Türkiye Aile Meclisi Genel Başkan Yardımcısı Gülsüm Yılmaz, "İçki, fuhuş, kumar, faiz, zina, teşhircilik sapkınlık cezalandırılmalı, eşcinsel sapkınlık terör suçu sayılmalı" dedi.

Cuma Namazının ardından Habibi Neccar Cami'nde basın açıklaması yapan Yılmaz, "TBMM bu hafta açılır açılmaz öncelikle kadın kadına erkek erkeğe beraberlikten nesil türemediği için bu soykırım ve casusluk faaliyetlerinin milli güvenliğimizi tehdit etmesi sebebiyle cinsi sapıklık terör kapsamına alınmalı; içki, kumar, faiz, fuhuş, zina ve sapkınlık cezalandırılmalı. Sapkınlık Rusya, Macaristan misali biz de de cezalandırılmalı, eşcinsel sapkınlık terör suçu sayılmalıdır. Türkiye'de ve dünyada aileyi yok etmeye karşı küresel topyekün bir saldırı var. Aileyi korumak tüm insanların fıtrat olarak tabii vazifesidir" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, toplum ahlak yapısı ile birlikte aileyi korumak için alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı:

"Cinsi sapıklık terör kapsamına alınmalı, faaliyetleri yasaklanmalı, mal varlıklarına el konulmalı. Fıtrata ve Aile medeniyetimize aykırı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği TCE politikaları durdurulmalı. Ailesiz ve ahlaksız toplum projesi olan İstanbul Sözleşmesi'nin uygulamaları da bir an önce iptal edilmeli veya ıslah edilmeli. Kadın beyanını esas alan 6284 Sayılı Yasa iptal edilmeli. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkılmalı. İnsana ve diğer bütün canlılara şiddet uygulayanlar en ağır şekilde cezalandırılmalı. Boşanmalarda çocuk velayetini istismar edenlerden velayet hakkı alınarak karşı tarafa verilmeli. 7. Nafaka hapsine son verilmeli.1988 öncesine dönülmeli. İki taraf da mağdur edilmemeli. Çocuk haczi uygulamalarına son verilmeli. Genç akran evliliği yapanlar gençler cezalandırılmamalı teşvik edilmeli. Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromunda çocuklara bunu yaşatanlara duygusal şiddet cezası uygulanmalı. Aile yıkan içki, kumar, faiz, fuhuş, teşhircilik sapkınlık yasaklanmalı. Aile okulu, evlilik kursu gibi çalışmalar yapılmalı. Reissiz aile olmaz. Ailede reis baba olmalı. Görsel ve yazılı medya; çocuk yönünden kontrol altına alınmalı. Bağımlılıkla mücadele edilmeli. Annelik ve aile kurma teşvik edilmeli, her çocuk için aileye 1/3 asgari ücret verilmelidir." - HATAY

Yılmaz: Eşcinsel ve sapkınlık terör suçu sayılmalı

Gülsüm Yılmaz, Türkiye, Terör, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yılmaz: 'Eşcinsel ve sapkınlık terör suçu sayılmalı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılmaz: "Eşcinsel ve sapkınlık terör suçu sayılmalı" - Son Dakika
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