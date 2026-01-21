Yılmaz, Ezidi Temsilcileri Kabul Etti - Son Dakika
Yılmaz, Ezidi Temsilcileri Kabul Etti

Yılmaz, Ezidi Temsilcileri Kabul Etti
21.01.2026 19:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Avrupa'dan gelen Ezidi temsilcileri Külliye'de ağırladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa'dan gelen Ezidi toplumu temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "AK Parti Dış İlişkiler Başkanımız Sayın Zafer Sırakaya başkanlığındaki heyetle birlikte Avrupa'dan gelen Ezidi toplumu temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir ettik. Mezopotamya'nın kadim halklarından, köklü ve zengin kültürel geçmişe sahip Ezidi kardeşlerimiz, binlerce yıllık ortak kültürümüzün ve birlikte yaşama irademizin önemli bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Misafirleri ziyaretleri için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kardeşlik hukuku temelinde; inanç özgürlüğünü esas alan, toplumsal entegrasyonu güçlendiren bir anlayışla bölgemizin kültürel ve ekonomik açıdan daha da güçlenmesi için toplumumuzun tüm kesimleriyle istişarelerimize devam edeceğiz. Almanya Ezidi Birlik ve Beraberlik Komitesi Başkanı Orhan Onat başta olmak üzere kıymetli misafirlerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Yılmaz, Ezidi Temsilcileri Kabul Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Yılmaz, Ezidi Temsilcileri Kabul Etti - Son Dakika
