Yılmaz: Türkiye Yatırım Merkezi Olacak

Politika

03.02.2026 16:36
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'yi küresel yatırımlar açısından güçlü bir merkez yapmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hedefimiz, ülkemizin küresel yatırımlardan aldığı payı daha da artırmak ve Türkiye'yi üretim, istihdam ve yüksek katma değerli yatırımlar açısından güçlü bir merkez haline getirmektir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Tolga Demirözü ve beraberindeki heyeti kabul etti.

NSosyal hesabından, kabule ilişkin paylaşımda bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, küresel ticaret ve yatırımların mevcut görünümünü, ülkemizdeki uluslararası doğrudan yatırımların seyrini ve yatırım ortamımızı iyileştirecek, rekabetçiliğimizi güçlendirecek ve yatırımcı güvenini pekiştirecek adımları kapsamlı şekilde değerlendirdik. 2025 yılının ilk 11 ayında uluslararası doğrudan yatırımların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 12,4 milyar dolara ulaşması, Türkiye'ye duyulan güvenin somut göstergelerinden biridir. Hedefimiz, ülkemizin küresel yatırımlardan aldığı payı daha da artırmak ve Türkiye'yi üretim, istihdam ve yüksek katma değerli yatırımlar açısından güçlü bir merkez haline getirmektir. Nazik ziyaretleri, katkıları ve yapıcı işbirliği için YASED heyetine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

