Yılmaz ve Birol Enerji İşbirliğini Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Erol ile bir araya geldi. Yılmaz, "Yenilenebilir ve nükleer enerji yatırımlarımız, artan yapay zeka uygulamalarında enerjinin rolü ve enerji güvenliği alanlarında Avrupa Birliği ile iş birliği imkanlarını kapsamlı şekilde ele aldık" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı'nda Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile bir araya geldiğini belirtti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu yıl ev sahipliği yapacağımız COP31 hazırlıkları başta olmak üzere, enerji dönüşümü ve iklim finansmanı, Akdeniz havzasında artan kuraklık ve su-enerji ilişkisini değerlendirdik. Yenilenebilir ve nükleer enerji yatırımlarımız, artan yapay zeka uygulamalarında enerjinin rolü ve enerji güvenliği alanlarında Avrupa Birliği ile iş birliği imkanlarını kapsamlı şekilde ele aldık. Nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları için Sayın Fatih Birol'a teşekkür ediyorum."