Yılmaz Vural'dan Beşiktaş maçı sonrası veryansın: Bu 'VAR' niye var kardeşim - Son Dakika

Yılmaz Vural'dan Beşiktaş maçı sonrası veryansın: Bu 'VAR' niye var kardeşim

11.04.2021 22:50

Beşiktaş'ın BB Erzurumspor'u 4-2 mağlup ettiği maçın ardından mavi-beyazlı ekibin teknik direktörü Yılmaz Vural'dan çok sert VAR eleştirisi geldi. Özellikle Ghezzal'in attığı 3. gole tepki gösteren Vural, dün oynanan Galatasaray-Karagümrük maçını örnek göstererek yaptığı açıklamada, "Geçen Galatasaray maçında böyle bir gol iptal edildi. Bu VAR niye var kardeşim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a 4-2 kaybeden BB Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Özellikle skor 2-2'yken Ghezzal'in attığı golle ilgili tepki gösteren Yılmaz Vural, Cenk'in golden önce topu elle aldığını aynı pozisyonun Galatasaray-Karagümrük maçında da yaşandığını ve golün iptal edildiğini söyledi.

Yılmaz Vural'ın açıklamaları şöyle:

"CANIMIZ YANDI"

"Geçen Galatasaray maçında böyle bir gol iptal edildi. Bu VAR niye var kardeşim. Hakem bana diyor ki, 'Hocam top sizin oyuncuya geldi' diyor. Orta sahada avantaj mı olur. Top bizim oyuncumuza gelmedi, Ghezzal'a geldi. Canımız yandı."

"YAPMAYIN KARDEŞİM"

"Üstüne basa basa söylüyorum, dün Galatasaray maçında benzer şekilde gol iptal edildi. O VAR'daki kardeş, bir sürü vebali boynunda taşıyor. O kadar kanıksadık ki, her hafta bir hoca bunları söylüyor. Yapmayın kardeşim."

"BIRAKIN BU İŞLERİ"

"Geçen hafta penaltı vardı son dakikada. Vermedi hakem. 'VAR bir şey demedi' diyor. Pozisyondan 10 saniye sonra maçı bitirdin. Ne ara VAR'la konuştun. Bırakın bu işleri kardeşim."

"ESKİ TAS, ESKİ HAMAM"

"Rica ediyoruz. Kimse bu ricaları dikkate almıyor. Eski tas, eski hamam. Nereye kadar böyle bilmiyorum."

Yılmaz Vural'dan Beşiktaş maçı sonrası veryansın: Bu 'VAR' niye var kardeşim

Yılmaz Vural, Erzurumspor, Süper Lig, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılmaz Vural'dan Beşiktaş maçı sonrası veryansın: Bu 'VAR' niye var kardeşim - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Seçmen en çok hangi partilere mesafeli? Son ankette İYİ Parti büyük sürpriz yaptı Seçmen en çok hangi partilere mesafeli? Son ankette İYİ Parti büyük sürpriz yaptı Tamir etmek için otomobilinin altına giren adam, ezilerek yaşamını yitirdi Tamir etmek için otomobilinin altına giren adam, ezilerek yaşamını yitirdi Maça damga vuran pozisyon Ahmet Çakar'ı çıldırttı: İçine edeyim böylesi hakemliğin Maça damga vuran pozisyon Ahmet Çakar'ı çıldırttı: İçine edeyim böylesi hakemliğin Malatya Valiliği, 'Belediyenin Almanya'ya gönderdiği 43 kişi dönmedi' iddialarına soruşturma başlattı Malatya Valiliği, 'Belediyenin Almanya'ya gönderdiği 43 kişi dönmedi' iddialarına soruşturma başlattı Son Dakika: Türkiye'de 11 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti, 50 bin 678 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti, 50 bin 678 yeni vaka tespit edildi AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük "Anne" diye bağıran horoz kesilmekten son anda kurtuldu

Son Dakika Haberleri
23:50
Ünlü spiker Tuğba Dural, NTV'den ayrıldı Ünlü spiker Tuğba Dural, NTV'den ayrıldı         
23:22
Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı         
22:49
Emniyet, İstanbul ile yurt dışındaki 2 şehrin uyuşturucu kullanımının karşılaştırıldığı haberleri yalanladı Emniyet, İstanbul ile yurt dışındaki 2 şehrin uyuşturucu kullanımının karşılaştırıldığı haberleri yalanladı         
22:13
İngiltere'de koronavirüse bağlı son 7 aydaki en düşük can kaybı! Sadece 7 kişi vefat etti İngiltere'de koronavirüse bağlı son 7 aydaki en düşük can kaybı! Sadece 7 kişi vefat etti         
20:23
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı         
19:43
Yıkımı süren binada kızının çeyizini gören baba gözyaşlarına boğuldu, Bakan Kurum hemen müdahale etti Yıkımı süren binada kızının çeyizini gören baba gözyaşlarına boğuldu, Bakan Kurum hemen müdahale etti         
19:00
Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve 2 çocuğu koronavirüse yakalandı Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve 2 çocuğu koronavirüse yakalandı         
18:01
İstanbul'a gelen bir uçakta kavga çıktı, olay kameralara yansıdı İstanbul'a gelen bir uçakta kavga çıktı, olay kameralara yansıdı         
17:09
Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı         
15:31
Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı         
14:57
Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü         
13:48
Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek         
12:35
40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi! Belgesi olmayan çalışamayacak 40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi! Belgesi olmayan çalışamayacak         
11:53
"Bahar gelsin" diyen Hazar Ergüçlü, art arda sütyensiz pozlarını paylaştı         
10:46
Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı         
10:28
1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı 1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2021 23:50:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılmaz Vural'dan Beşiktaş maçı sonrası veryansın: Bu 'VAR' niye var kardeşim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei