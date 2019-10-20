Yılport Samsunspor: 0-1

STAT: İnegöl ilçeHAKEMLER: Emre Kargın (xxx), Emir Eray Eyisoy (xxx), Ersan Erbay (xxx)İNEGÖLSPOR: Şener Özcan (x), Gökhan Kurumuş (xx), Cengiz Ötkün (xxx), Cumhur Yılmaztürk (xx), Ahmet Hakan Şahin (xx), Niyazi Batuhan Salman (x) (Dk 80 Tayfun Pektürk (xx), Ömer Faruk Çalışkan (xx) (Dk 69 Muharrem Ozan Cengiz (xx), Uğur Daşdemir (xx), Abdullah Balıkuv (xx), Ali Kemal Yükseker (x) (Dk 66 Selim Can Temel (xx), Bilal Özdemir (x)YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah Aslan (xxx), Caner Arıcı (xxx), Yalçın Kılınç (xxx), Guido Koçer (xx), Oguz Gürbulak (xx) (Dk 46 İlyas Kubilay Yavuz (xx), Atabey Çiçek (xxx) (Dk 68 Samet Asatekin (xx), Samed Hakan Kılınç (xxx), Ramazan Çevik (xx), Gökhan Alsan (xxx) (Dk 51 Bahattin Köse (xxx), Enes İslam İlkin (xx), Erkam Reşmen (xx)SARI KARTLAR: Ömer Faruk Çalışkan (İnegölspor)GOL: Dk 66 Bahattin Köse (Samsunspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor evinde ağırladığı Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu.26'ncı dakikada hızlı gelişen inegölspor atağında Cengiz'in pasında topla buluşan Batuhan'ın sert vuruşu az farkla auta gitti56'ncı dakikada kazanılan köşe atışında Abdullah'ın ortasına yükselen Batuhan'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.64'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında topla buluşan Cengiz'in pasında Sat66'ncı dakikada gelişen Samsunspor atağında Bahattin'in ceza sahası içinde vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
90'ıncı dakikada gelişen İnegölspor atağında Cengiz'in pasıyla topla buluşan Tayfun'un sert vuruşu az farkla auta çıktı.