Yıpranmış Bayrak Uygulamasına Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yıpranmış Bayrak Uygulamasına Tutuklama

Yıpranmış Bayrak Uygulamasına Tutuklama
21.01.2026 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit'te yıpranmış Türk bayrağı uygulaması nedeniyle 3 kişi tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde taşınma aşamasındaki bir okulda yıpranmış durumdaki Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İzmit'te taşınma aşamasında olan bir okulda yıpranmış Türk bayrağıyla ilgili olarak, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ve ilgili mevzuata uyulmaksızın yapılan uygulamanın, kabul edilemez görüntüler ortaya çıkardığı kaydedildi.

Konuyla ilgili derhal adli ve idari soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, olaya sebep oldukları belirlenerek gözaltına alınan 3 kişinin, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıpranmış Bayrak Uygulamasına Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışmalarını içeren kitap çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmalarını içeren kitap çıktı
Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi! İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi
Trump’tan ’’Suriye’de Kürtleri korumaya devam edecek misiniz’’ sorusuna yanıt Trump'tan ''Suriye'de Kürtleri korumaya devam edecek misiniz?'' sorusuna yanıt
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Beklenen görüşme gerçekleşti Trump ile Erdoğan arasında kritik temas Beklenen görüşme gerçekleşti! Trump ile Erdoğan arasında kritik temas
Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme İşte ele alınan konu başlıkları Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme! İşte ele alınan konu başlıkları

21:40
Beşiktaş’ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu DNA testiyle belirlendi.
Beşiktaş'ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu DNA testiyle belirlendi.
21:23
Galatasaray maçında açıklandı: Cimbom’da transfer iptal
Galatasaray maçında açıklandı: Cimbom'da transfer iptal
21:22
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi
20:30
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
20:06
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisi gözaltına alındı
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı
19:37
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 22:10:26. #7.11#
SON DAKİKA: Yıpranmış Bayrak Uygulamasına Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.