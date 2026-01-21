Yıpranmış Bayrak Uygulamasına Tutuklama

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde taşınma aşamasındaki bir okulda yıpranmış durumdaki Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İzmit'te taşınma aşamasında olan bir okulda yıpranmış Türk bayrağıyla ilgili olarak, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ve ilgili mevzuata uyulmaksızın yapılan uygulamanın, kabul edilemez görüntüler ortaya çıkardığı kaydedildi.

Konuyla ilgili derhal adli ve idari soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, olaya sebep oldukları belirlenerek gözaltına alınan 3 kişinin, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.