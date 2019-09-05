Son Dakika Haberleri: YKS ek yerleştirme tercihleri başladı
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YKS ek yerleştirme tercihleri başladı

59 dakika önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) ek yerleştirme tercihleri alınmaya başladı.

YKS ek yerleştirme tercihleri başladı, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) ek yerleştirme tercihleri alınmaya başladı.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, adaylar 2019-YKS sonuçlarına göre üniversitelere ek yerleştirmeler için tercih yapabilecek.

Tercihler 11 Eylül Çarşamba gününe kadar "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:44 Kaynak: AA
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