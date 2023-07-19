YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? TYT-AYT Sonuçları Ne Zaman Sorgulanabilir? - Son Dakika
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YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? TYT-AYT Sonuçları Ne Zaman Sorgulanabilir?

19.07.2023 08:39

YKS sonuçları ve TYT-AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak. TYT-AYT sonuçları ise henüz duyurulmadı. Sonuçları sorgulamak için öğrenciler, ÖSYM'nin internet sitesini kullanabilirler.

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YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak. ÖSYM daha önce sonuçları daha erken duyurduğu için öğrenciler haftanın başından beri araştırma yapıyor. Henüz sonuçların ÖSYM tarafından yayımlanacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Mevcut verilere göre, sonuçların 20 Temmuz'da erişime açılması bekleniyor.

TYT- AYT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih süreci henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Ancak tercih sürecinin, "sonuc.osym.gov.tr" adresindeki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacağı bekleniyor.

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YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Üniversite adayları, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresindeki internet sitesinden 2023 YKS sonuçlarını sorgulayabilirler.

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Son Dakika Eğitim YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? TYT-AYT Sonuçları Ne Zaman Sorgulanabilir? - Son Dakika


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SON DAKİKA: YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? TYT-AYT Sonuçları Ne Zaman Sorgulanabilir? - Son Dakika
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