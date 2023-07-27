YKS Tercihleri Başladı Mı?

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI? Sorusu, konu hakkında en çok araştırılan sorular arasında bulunuyor. Birçok aday tercih işlemlerini gerçekleştirmek için tercih dönemine ilişkin detayları internet üzerinde sorgulatmaya devam ediyor. YKS kılavuzluda tercih döneminde merak edilen konular arasında yerini alıyor. Peki, YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI: YKS 2023 tercih dönemi ne zaman başlıyor? Tercih dönemi ne zaman başladı?

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

2023-2024 YKS tercih kılavuzunda yer almakta olan bilgilere göre YKS tercihleri bugün başlıyor. Böylece YKS tercih işlemlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar, bugün itibariyle http://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden tercih işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek. 27 Temmuz 2023 Perşembe günü başlayan tercih işlemleri 8 Ağustos 2023 Salı günü sona erecek.

TERCİH YAPTIKTAN SONRA NE OLUR?

YKS tercih işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile birlikte yerleştirme işlemlerinin adayların erişimine açıldığı bildirilecek ve böylece adaylar ÖSYM internet sitesi üzerinden yerleştiği üniversite ve bölümü öğrenebilecek. Yapılan duyurunun ardından elektronik kayıt dönemi başlamaktadır ve kayır işlemleri e-Devlet uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.