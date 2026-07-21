YKS'de 231'inci olduğu için üzülen genci ailesi teselli etti: Canın sağ olsun - Son Dakika
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YKS'de 231'inci olduğu için üzülen genci ailesi teselli etti: Canın sağ olsun

YKS\'de 231\'inci olduğu için üzülen genci ailesi teselli etti: Canın sağ olsun
21.07.2026 11:12
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YKS sonuçlarının açıklanmasıyla Türkiye 231.'si olduğunu öğrenen, ancak ilk 100 hedefine ulaşamadığı için "Başaramadık abi" diyerek büyük bir üzüntü yaşayan gencin videosu sosyal medyada gündem yarattı. Milyonların hayalini kurduğu dereceye üzülen genci, omuzlarından tutup "Canın sağ olsun" diyerek şefkatle öpüp teselli eden annesinin o anları izleyenlerin içini ısıtırken, bu samimi görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sona erdi. Sosyal medyaya yansıyan bir sonuç öğrenme anı ise izleyenleri hem duygulandırdı hem de gülümsetti. Türkiye genelinde 231. olma gibi büyük bir başarıya imza atan genç, hedefleri çok daha yüksek olduğu için üzüntü yaşarken, imdadına annesinin şefkatli tesellisi yetişti. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca aday ekran başına kilitlendi. Sonuçlarını ailesiyle birlikte öğrenen bir gencin o anları, sosyal medyada günün en çok izlenen ve paylaşılan videoları arasına girdi.

"İLK 100 GELMEMİŞ NASİP"

Görüntülerde, bilgisayar ekranından sonucunu kontrol eden gencin, Türkiye 231.'si olduğunu gördükten sonra yaşadığı burukluk saniye saniye kameraya yansıyor. Milyonlarca adayın hayalini kurduğu bu olağanüstü dereceye rağmen genç, hedeflerinin gerisinde kalmanın verdiği hayal kırıklığıyla, "İlk 100 gelmemiş. Yapacak bir şey yok, almamışlar. 231. olmuşuz... Nasip." diyerek üzüntüsünü dile getiriyor.

ANNEDEN ŞEFKAT DOLU TESELLİ

Gencin moralinin bozulduğunu fark eden annesi ise duruma anında müdahale ediyor. Oğlunun omuzlarından tutarak "Canın sağ olsun" diyen anne, gencin boynuna sarılıp onu sevgiyle öperek teselli ediyor. Annesinin bu sıcak ve içten desteği karşısında yüzünde tebessüm beliren genç, gülümseyerek "Başaramadık abi" ifadelerini kullanıyor. Videonun üzerine düşülen "Annemin beni öperek tesellisi" notu ise izleyenlerin içini ısıtan bir diğer detay oluyor.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Gencin 231. sıraya yerleşip "başarısız" olduğunu düşünmesi ve annesinin verdiği sevgi dolu tepki, sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çekti. Görüntülerin altına binlerce tebrik mesajı gelirken, kullanıcılar gencin vizyonunu ve annesinin samimi desteğini öven yorumlarda bulundu. Milyonların hayalini kurduğu sıralamayı yapıp üzülmenin gerçek bir hedef göstergesi olduğu vurgulanırken, annenin şefkatli tavrı sınav stresindeki tüm öğrenci ve velilere güzel bir örnek teşkil etti.

Türkiye, Güncel, YKS, Son Dakika

Son Dakika YKS YKS'de 231'inci olduğu için üzülen genci ailesi teselli etti: Canın sağ olsun - Son Dakika

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SON DAKİKA: YKS'de 231'inci olduğu için üzülen genci ailesi teselli etti: Canın sağ olsun - Son Dakika
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