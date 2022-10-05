Yoğun bakımdaki yaşlı kadının yüzüne para saçan sağlık personellerinin görevine son verildi

İstanbul Ataşehir'de bulunan bir özel hastanenin personelleri, yoğun bakımda yatan yaşlı kadını korkutarak yüzüne para saçtı. Şoke eden o görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

YAŞLI KADINI KORKUTARAK ÜZERİNE PARA SAÇTILAR

Olay, geçtiğimiz yıl özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre yoğun bakımda yatmakta olan yaşlı bir kadını hastane personelleri korkutarak üzerine para saçtı. Yaşanan o anlar ise hastane personelleri cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti. Öte yandan hastane personellerin yaşlı kadınla yaptıkları diyalog pes dedirtti.

"BU PARALAR SAĞ BÖBREĞİNİN KARŞILIĞI"

Görüntülerde personellerin yaşlı kadına, "2 milyon dolar olarak bırakıyorum. Yarın 4 milyon dolarak alacağım. Al paralar, paralar. Bu paraları sana niye veriyorum, biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar sağ böbreğinin karşılığı! Al hadi ameliyata başlıyoruz. Makası getir? Nermin senin ameliyat ediyorlar" diyerek korkutarak üzerine para saçtığı görüldü.

2 PERSONELİN İŞ AKDİNE SON VERİLDİ

Öte yandan hastaneden alınan ilk bilgilerde 2 personelin iş akdine son verildiği olayla ilgili adli süreç başlatıldığı öğrenildi.

BAKAN KOCA: MÜFETTİŞLERİ GÖREVLENDİRDİM, ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

İnfial yaratan görüntülere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Bugün medyada paylaşılan, İstanbul'da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek" ifadelerini kullandı.