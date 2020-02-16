Yoğun İlgi Sergiyi Uzattı - Son Dakika
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Yoğun İlgi Sergiyi Uzattı

7 saat önce

Talas Sanat Galerisi'nde açılmış olan "Köklerin Rengi Türk Sanatları Sergisi" vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine 23 Şubat'a kadar uzatıldı.

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Talas Sanat Galerisi'nde açılmış olan "Köklerin Rengi Türk Sanatları Sergisi" vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine 23 Şubat'a kadar uzatıldı.


Talas'ın tarihi Ali Saip Paşa Caddesi'nde bulunan ve ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayan sergi hafta boyunca 10.00 ile 20.00 arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.


1 Şubat Cumartesi Günü görkemli bir programla açılışı gerçekleştiren ve her biri alanında usta sanatçıların eserlerinin sergilendiği Talas Sanat Galerisi, cam sanatından mozaik sanatına, ebru sanatından cilt sanatına kategoride esere ev sahipliği yapıyor.


Bin 500 yıllık tarihi geçmişiyle kendisi bir başyapıt olan galeride usta sanatçılar; Mozaik Sanatçısı Meyçem Ezengin, Cilt Sanatçısı Melike Kazaz, Cam Sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri, Ebru Sanatçıları Hikmet Barutçugil ve Sema Balkaya Öksüz'ün eşsiz çalışmaları sergileniyor. - KAYSERİ

Talas, Cam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:20 Kaynak: İHA
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