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Yoğun kar altında yiyecek arayan yaban keçileri görüntülendi - Son Dakika

Yoğun kar altında yiyecek arayan yaban keçileri görüntülendi

08.02.2022 15:57

Tunceli'de yoğun kar yağışı altında yiyecek arayan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

Tunceli'de yoğun kar yağışı altında yiyecek arayan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde özel bir firmada yöneticilik yapan Dündar Menküş, ilçenin dağlık alanında sürü halinde yiyecek arayan yaban keçilerini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yöre halkı tarafından kutsiyet atfedilen yaban keçileri birinci derecede koruma altında bulunuyor.

(Ercan Topaç/İHA)

Yoğun kar altında yiyecek arayan yaban keçileri görüntülendi
Yoğun kar altında yiyecek arayan yaban keçileri görüntülendi
Yoğun kar altında yiyecek arayan yaban keçileri görüntülendi

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Pülümür, Tunceli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yoğun kar altında yiyecek arayan yaban keçileri görüntülendi - Son Dakika


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