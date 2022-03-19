Yoğun kar yağışı 120 köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
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Yoğun kar yağışı 120 köy yolunu ulaşıma kapattı

19.03.2022 12:04
Yoğun kar yağışı 120 köy yolunu ulaşıma kapattı

Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı.

Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdaresine bağlı ekipler kapanan köy yollarını yeniden açabilmek için yoğun çaba harcıyor.

Düzce'de aralıklarla yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken özellikle özelikle trafikte sorun yaşanmasına neden oluyor. Kar yağışı nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkeze bağlı 8, Kaynaşlı ilçesine bağlı 16, Akçakoca ilçesine bağlı 18, Gölyaka ilçesine bağlı 12, Cumayeri ilçesine bağlı 18, Gümüşova ilçesine bağlı 9 ve Yığılca ilçesine bağlı 39 köy yolu ulaşıma kapandı.

Özel İdareye bağlı ekipler 72 araç 172 personelle kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. - DÜZCE

Yoğun kar yağışı 120 köy yolunu ulaşıma kapattı
Yoğun kar yağışı 120 köy yolunu ulaşıma kapattı
Yoğun kar yağışı 120 köy yolunu ulaşıma kapattı
Yoğun kar yağışı 120 köy yolunu ulaşıma kapattı

YORUMLAR
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Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor 5 dakika yağan kar sokakları beyaza bürüdü 5 dakika yağan kar sokakları beyaza bürüdü

Düzce, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoğun kar yağışı 120 köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoğun kar yağışı 120 köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
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