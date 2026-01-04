Yoğun Kar Yağışı: AFAD 42 Bin Personel Görevde

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde yoğun kar yağışıyla mücadele kapsamında toplam 42 bin 143 personel ile 12 bin 277 araç/iş makinesinin görev yaptığını, 3 bin 766 vatandaşın güvenli bölgeye tahliye edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde yaşanan yoğun kar yağışları nedeniyle alınan önlemlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Türkiye Afet Müdahale Planı ( TAMP) kapsamında ilgili tüm kurumlarımız, yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzlukları gidermeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İlk andan itibaren merkezde AFAD Başkanlığımız, illerde ise Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerimiz aktif hale getirildi. AFAD ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile gerekli koordinasyon sağlanmakta, gelen ihbarlara anında müdahale edilmektedir.

Yoğun kar yağışıyla mücadele kapsamında toplam; 42 bin 143 personel, 12 bin 277 araç/iş makinesi görev yapmaktadır. Vatandaşlarımıza yönelik olarak; 16 bin 599 soğuk/sıcak içecek, 9 bin 826 adet içme suyu, 25 bin 84 ikram malzemesi, dağıtımı gerçekleştirilmiştir, 3 bin 766 vatandaşımız güvenli bölgeye tahliye edildi.

Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Sahada büyük bir gayret ve özveri ile çalışan AFAD Ekiplerimizi ve tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."