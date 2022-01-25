Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 bin kişi AVM'de sabahladı - Son Dakika

Akşam saatlerinde şiddetini artarın kar yaşına kimi vatandaşlar AVM'de yakalandı. O sırada Başakşehir İkitelli'deki Mall of İstanbul ve yakınında bulunan çok sayıda vatandaş içeride mahsur kaldı.

90 AİLE ARAÇLARINDA UYUDU

Yeme içme alanları, koltuklar, mescitler sabaha kadar misafirlere tahsis edildi. Kızılay'ın da desteğiyle iki kez çorba ve kumanya dağıtımı yapıldı. Tüm otopark da doldu ve yaklaşık 90 aile araçlarında uyudu. Aralarında turistlerin de bulunduğu 3 bin kişi AVM'de misafir edildi.