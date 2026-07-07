Yoğun tempoya dayanamayan Demet Akalın konserlerini iptal edip dinlenmeye çekiliyor - Son Dakika
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Yoğun tempoya dayanamayan Demet Akalın konserlerini iptal edip dinlenmeye çekiliyor

Yoğun tempoya dayanamayan Demet Akalın konserlerini iptal edip dinlenmeye çekiliyor
07.07.2026 17:33
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Yoğun sahne maratonuyla tanınan Demet Akalın, kariyerinde frene basma kararı aldı. Yaz sezonu için planlanan yoğun konser trafiğinin kendisini fiziksel olarak çok zorladığını belirten ünlü popçu, mevcut anlaşmaları dışındaki tüm yeni iş tekliflerine kapısını kapattı. Yaşadığı aşırı yorgunluğu esprili bir dille "tükenmişlik sendromu" olarak tanımlayan Akalın, "Bu bir şımarıklık değil, gerçekten yorgunluğun başka bir seviyesindeyim" diyerek bir süre dinlenmeye çekileceğinin sinyalini verdi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yaz sezonuna damga vurması beklenen yoğun konser takvimini ani bir kararla askıya aldı. Katıldığı bir program öncesinde samimi açıklamalarda bulunan Akalın, son dönemde yaşadığı aşırı yorgunluğu esprili bir dille "tükenmişlik sendromu" olarak nitelendirirken, sağlığı için yeni iş tekliflerini geri çevirdiğini duyurdu.

Yoğun tempoya dayanamayan Demet Akalın konserlerini iptal edip dinlenmeye çekiliyor

"İNSANÜSTÜ BİR KONSER TAKVİVİM VARDI"

Yaz dönemi öncesinde neredeyse her gününü sahnede geçirecek şekilde planlama yapan Akalın, bu temponun artık kendisini fiziksel ve zihinsel olarak zorlamaya başladığını itiraf etti. Kıbrıs sahnesi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, kariyerinde ilk kez bu kadar net bir duruş sergileyerek şu ifadeleri kullandı:

Yoğun tempoya dayanamayan Demet Akalın konserlerini iptal edip dinlenmeye çekiliyor

"Şu an önceden anlaşması yapılmış, alınmış işlerin dışında kesinlikle hiçbir yeni teklifi kabul etmiyorum. Yorgunluğun artık başka bir evresindeyim. Yanlış anlaşılmasın, bu bir şımarıklık değil; gerçekten çok yoruldum. Bu sezon adeta insanüstü sayıda konser aldım."

"MEVCUT YOĞUNLUK BANA GÖRE DEĞİL"

Ekranlarda yer aldığı televizyon programının da sonuna gelindiğini müjdeleyen Akalın, projenin tamamlanmasına sadece 6 bölüm kaldığını belirtti. Hem ekran mesaisi hem de bitmek bilmeyen sahne trafiğinin bir arada yürümediğini açıkça dile getiren şarkıcı, mevcut hayat ritminin kendi sınırlarını aştığını ve bundan sonraki süreçte önceliği dinlenmeye vereceğini vurguladı.

Yoğun tempoya dayanamayan Demet Akalın konserlerini iptal edip dinlenmeye çekiliyor

Demet Akalın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Demet Akalın Yoğun tempoya dayanamayan Demet Akalın konserlerini iptal edip dinlenmeye çekiliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yoğun tempoya dayanamayan Demet Akalın konserlerini iptal edip dinlenmeye çekiliyor - Son Dakika
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