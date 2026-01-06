YÖK Başkanı Özvar'dan Sağlık Bakanı'na Ziyaret

(ANKARA)- Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti.

Özvar, ziyarete ilişkin detayları sosyal medya hesabından şu ifadelerle aktardı:

"Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu olarak tıp ve sağlık eğitimi ile üniversite hastanelerine ilişkin meselelerin kapsamlı biçimde ele alındığı uzun ve verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Nazik ev sahiplikleri ve yapıcı katkıları için Sağlık Bakanı Sayın Kemal Memişoğlu'na ve heyetine teşekkür ediyorum."