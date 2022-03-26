YÖK Başkanı Özvar'dan yerli aşı TURKOVAC çalışmalarına övgü Açıklaması - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar'dan yerli aşı TURKOVAC çalışmalarına övgü Açıklaması

26.03.2022 10:33
YÖK Başkanı Özvar'dan yerli aşı TURKOVAC çalışmalarına övgü Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından geliştirilen yerli aşı TURKOVAC'ın, Türk insanının dünya ölçeğinde büyük başarılara imza atabileceğini gösteren en önemli sonuçlardan biri olduğunu belirtti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından geliştirilen yerli aşı TURKOVAC'ın, Türk insanının dünya ölçeğinde büyük başarılara imza atabileceğini gösteren en önemli sonuçlardan biri olduğunu belirtti.

???????Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK Başkanı Özvar, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı makamında ziyaret ettikten sonra senato üyeleriyle toplantıda bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Çalış, üniversiteyi ziyaretlerinden dolayı Özvar'a teşekkür etti.

Özvar da ERÜ tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC çalışmalarında emeği geçenleri tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde Erciyes Üniversitemizin ortaya koyduğu gayretler dolayısıyla başta Rektörümüz Mustafa Çalış'ı, siz hocalarımızı ve Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamızı tebrik ediyorum. Erciyes Üniversitesi olarak ülkemize çok önemli bir katkı vermiş oldunuz. Bu çalışma, Türkiye'de insanımızın dünya ölçeğinde büyük başarılara imza atabileceğini belki de son yıllarda gösterebileceği en önemli sonuçlardan biridir."

Toplantı, Özvar'ın senato üyelerinin sorularını cevaplamasının ardından sona erdi.

Özvar, ERÜ'lü öğrencilerle bir araya geldi

YÖK Başkanı Özvar, Erciyes Kültür Merkezi'nde ERÜ'lü öğrencilerle bir araya gelerek soruları cevapladı.

Özvar, öğrencilerin üniversite yaşantısıyla ilgili "Verimli bir lisans eğitimi almak ve iyi bir bölüm bitirmenin birinci şartı, bana sorarsanız, iyi bir sosyal çevre edinmekten geçiyor. Üniversite hepinize eşsiz sosyal bir çevre edinme imkanı sağlıyor. Etrafımda gördüğüm başarılı insanlar hep sosyal çevresi olan ve o sosyal çevrede iyi bilinen, iyi tanınan ve pozitif insanlar." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Çalış tarafından Özvar'a, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı "PZL P24" uçağının maketi takdim edildi.

YÖK Başkanı Özvar'dan yerli aşı TURKOVAC çalışmalarına övgü Açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan yerli aşı TURKOVAC çalışmalarına övgü Açıklaması

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Erol Özvar, TURKOVAC, Erciyes, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Özvar'dan yerli aşı TURKOVAC çalışmalarına övgü Açıklaması - Son Dakika


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