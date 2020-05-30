YÖK Başkanı Saraç: Yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırıldı - Son Dakika

YÖK Başkanı Saraç: Yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırıldı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunan programlar dışındaki yükseköğretim programlarının yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırılarak, bu programlara yurt içi yatay geçiş kontenjanı kadar yurt...

YÖK Başkanı Saraç: Yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırıldı, System.String[]

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunan programlar dışındaki yükseköğretim programlarının yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırılarak, bu programlara yurt içi yatay geçiş kontenjanı kadar yurt dışı kontenjan ayrılabilmesine imkan tanındı" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, yazılı açıklama yaparak, yurt dışında okuyan, fakat koronavirüs küresel salgını dolayısıyla okuduğu üniversiteye dönemeyen veya okuduğu ülkedeki salgına ilişkin riskler yüzünden üniversitesine dönmek istemeyen öğrencilerin için bir dizi kararlar alındığını belirtti. Saraç, "Türk Yükseköğretim sistemini yarınlara hazırlayabilmek maksadıyla; ayrıca son yıllarda başlattığımız kalite eksenli büyüme yolundaki kazanımlar sürecinin kesintiye uğramaması, yabancı uyruklu öğrenci sayılarımızdaki olağanüstü artış başta olmak üzere uluslararasılaşma yolunda kat ettiğimiz mesafeyi kaybetmemek ve üniversitelerimizi bu küresel değişime, yeni ve zor döneme hazırlıklı kılabilmek, yükseköğretimi uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yeni ve yenilikçi kararlar almış bulunmaktayız. Bugün açıkladığımız kararlar küresel salgın sürecinde yurt dışında okuyan Türk öğrenciler ile ülkemize yabancı uyruklu öğrencilerin gelmesine yönelik önemli düzenlemeleri içermektedir. Haftaya uzaktan öğretim ile ilgili kararlarımızı ve düzenlemelerimizi kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz" dedi.

'ANA HATLARI BELLİ OLDU'

Saraç, yurtdışında okuyan öğrencilerin salgın sonrasında öğrenimlerini Türkiye'de sürdürmek istediklerini bildirmeleri üzerine, bu öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları nedeniyle küresel salgın dönemindeki sağlık endişelerini dikkate alarak yeni düzenlemeler yaptıklarını belirtti. Saraç, "Bu kapsamda yapılan özellikle 'öğrenci merkezli' düzenlemelerin ana hatları belli oldu. Yapılan bu düzenlemeler, Covid-19 küresel salgını dolayısıyla sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi yatay geçiş işlemlerine mahsus olacak. Yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, öğretmenlik, mühendislik ve mimarlık programları dışındaki yükseköğretim programlarının yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırılarak, bu programlara yurt içi yatay geçiş kontenjanı kadar yurt dışı kontenjan ayrılabilmesine imkan tanındı" ifadesini kullandı.

'İLK BİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM GÖRENLERE EK FIRSAT'

Saraç, "Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, öğretmenlik, mühendislik ve mimarlık programları için olan yurt dışı yatay geçiş kontenjan kısıtlaması, Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000'de yer alan üniversitelerin programlarındaki öğrenciler için, geçerli olmayacak. Dolayısıyla ilk 1000'de yer alan üniversitelerde okuyan Türk öğrencilere ülkemizde eğitim ve öğretim görebilmeleri için yeni bir fırsat penceresi açılmış oluyor. Bu düzenleme yurt dışına giden ve üstün nitelikli üniversitelerde okuyan başarılı öğrencilerin tekrar Türkiye'deki üniversitelerimize kazandırılmasının yolunu da açacak" dedi.

AÇIK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDAN HERHANGİ BİRİNE YATAY GEÇİŞ İMKANI

Saraç, yine önümüzdeki yıla mahsus olmak kaydıyla, ÖSYS/YKS puanına veya muadil belgelere sahip olmak koşulunu sağlamaları halinde dileyen öğrencilerin, Türkiye'deki açık öğretim programlarından herhangi birine yatay geçiş başvurusu yapabileceğini belirterek,  "Bu durumda ilgili üniversiteler bu öğrencilerin  programa intibaklarını gerçekleştirecek. Koronavirüs dolayısıyla ve 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi ile sınırlı olmak üzere öğrenciler, birinci sınıf ve son sınıf da dahil bütün sınıflara yatay geçiş başvurusu yapılabilecektir. Bu şekilde yurt dışında okuyan tüm öğrenciler, okudukları sınıf ne olursa olsun belli şartlar dahilinde Türk yükseköğretim sistemine dahil olabilecekler. Bilindiği üzere mer'i mevzuata göre ilk ve son sınıflara yatay geçiş yapılamamaktadır. Dolayısıyla bu düzenlemede küresel salgın dönemine mahsus olmak üzere geniş bir imkan sunulmaktadır" diye konuştu.

'KOLAYLAŞTIRICI KARARLAR ALINDI'

Saraç, koronavirüs nedeniyle yükseköğretim kurumlarımızın yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla ortak yürütmekte olduğu önlisans ve lisans programlarında kayıtlı olan öğrencilerden, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında yurt dışındaki üniversitede eğitim alması gerekenler için de kolaylaştırıcı bazı kararların alındığını kaydetti. Saraç, "Salgın nedeniyle üniversitelerde yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla açmış oldukları ortak programlarda okuyan öğrencilerden yurtdışına gitmek istemeyen öğrenciler için alınan karar uyarınca yükseköğretim kurumları bu öğrenciler ile ilgili olarak; yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan dijital imkanlarla ve uzaktan öğretim ile ders alabilmesi, iki yükseköğretim kurumunun da uygun görmesi halinde öğrencilerin Türkiye'de kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda eğitim alabilmesi, Türkiye'deki yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerin yurtdışındaki üniversite tarafından sayılabilmesi, yurt dışında eğitim almaları gereken dönemlerin değiştirilebilmesi, öğrencilerin talebi halinde ortak programdan çıkarak kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki eşdeğer programa geçebilmesi, seçeneklerinden birisini, program özelinde ve öğrenci merkezli değerlendirerek karara bağlayabilecek" ifadesini kullandı.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN SAYISINI ARTIRMAK İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Saraç, YÖK'ün başlattığı 'Hedef Odaklı Uluslararasılaşma Projesi' kapsamında 5 yıl önce 48 bin olan yabancı-uluslararası öğrenci sayısının 180 bine ulaştığını anımsatarak "YÖK, bu başarının salgın sonrasında da kaybolmaması ve ülkemizin yabancı öğrenciler için cazibe merkezi olma durumunun devam etmesi için bu yıla mahsus olmak üzere yeni düzenlemeler gerçekleştirdi. Salgın dolayısıyla pek çok ülkede lise mezuniyet sınavlarının sonbahara ertelenmesi, geç mezuniyet ile salgın nedeniyle alınan tedbirler dolayısıyla ülkemizde eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenci adaylarına 2020-2021 akademik yılı güz dönemine mahsus olmak üzere bazı yeni imkanlar tanındı. Buna göre adaylar ön kayıt yaptırabilecek, ayrıca başvuru ve kayıt süreci 15 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılarak geç kayıt yapılabilecek. Eğitim ve öğretime başladıktan sonra kayıt yaptıranlara hızlandırılmış telafi eğitimi verilebilecek. Geç kayıt yaptıran öğrenciler güz döneminde kayıt dondurarak eğitime bahar döneminde başlayabilecek. Eğitim ve öğretim dönemi başladığında kayıt yaptırmış, ancak ülkemizde veya kendi ülkelerinde alınan tedbirler nedeniyle gelemeyen öğrencilere, bu tedbirler kalkıncaya kadar 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde dersleri dijital imkanlarla uzaktan öğretimle verilebilecek. Uluslararası öğrencilerin klinik alanlar dışındaki lisansüstü programlara, YÖK'ten bir günde alınabilen 'Okul Tanıma Belgesi' ile kayıt yaptırılabilmesine de imkan tanındı. Bu düzenlemeler ile küresel salgın sürecinde üniversitelerimizin yurtdışından öğrenci kaydetmeleri teşvik edilecek, yükseköğretimimiz bölgesi için çekim merkezi olması durumu devam edecek ve üniversitelerimiz uluslararası rekabete girebilecekler."


Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 12:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Saraç: Yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika

Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Çocuk modele bir de şimdi bakın Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı "Fakirsin" dedikleri genç aşçıdan fenomenleri kıskandıracak başarı Dünyanın en genç milyarderinin serveti kurmaca çıktı Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi 44 yaşındaki yıldız oyuncu güzelliği ile yıllara meydan okuyor Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde "Ruhunun bir parçasını" 10 milyon dolara satacak
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak         
18:30
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı         
18:27
Çin, koronavirüse karşı Çin, koronavirüse karşı "yüzde 99 etkili olacak" aşı geliştirdi         
18:20
ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet         
18:15
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu         
17:33
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse         
17:10
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti         
16:53
Son Dakika: Diyarbakır'da Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu         
16:45
Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı         
16:42
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak         
16:35
Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara "Hafter saflarında savaşın" teklifi         
16:31
Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak         
16:27
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu         
16:18
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı         
16:15
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı         
16:13
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor         
16:04
Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde "Ruhunun bir parçasını" 10 milyon dolara satacak         
15:52
Son dakika: Gri kategoride aranan 2 terörist, Siirt'te etkisiz hale getirildi Son dakika: Gri kategoride aranan 2 terörist, Siirt'te etkisiz hale getirildi         
15:49
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?         
15:43
İsviçre Alp'leri değil Van! Çarpanak Adası'nın eşsiz güzelliği görenleri hayran bırakıyor İsviçre Alp'leri değil Van! Çarpanak Adası'nın eşsiz güzelliği görenleri hayran bırakıyor         
15:34
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi         
15:29
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi         
15:27
Denek olarak kullanılan maymunlar, asistana saldırarak koronavirüs kan örneklerini çaldı Denek olarak kullanılan maymunlar, asistana saldırarak koronavirüs kan örneklerini çaldı         
15:27
Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü         
15:26
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi         
15:16
Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi         
14:56
44 yaşındaki yıldız oyuncu Angelina Jolie, dupduru güzelliği ile yıllara meydan okuyor 44 yaşındaki yıldız oyuncu Angelina Jolie, dupduru güzelliği ile yıllara meydan okuyor         
14:56
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim         
14:49
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti         
14:36
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2020 19:03:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: YÖK Başkanı Saraç: Yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]