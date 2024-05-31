YÖK, EYT için 'Kaynak Teknolojileri Teknikerliği Programı' açılmasını onayladı - Son Dakika
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YÖK, EYT için 'Kaynak Teknolojileri Teknikerliği Programı' açılmasını onayladı

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) tarafından yapılan öneri ve destekle Yükseköğretim Kurulu (YÖK), EYT ile istihdamında sıkıntılar yaşanan 'kaynak teknikerliği' için 'Kaynak Teknolojileri Teknikerliği Programı' açılmasını onayladı. Türkiye genelinde ara eleman sıkıntısını ortaya koyan İŞKUR araştırmasına göre, üretim ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler ara eleman bulamadıklarını ifade ediyor. Bu programın açılmasıyla ara eleman sıkıntısının önüne geçilmesi hedefleniyor.

31.05.2024 12:50
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(ANKARA) - EYT ile istihdamında büyük ölçüde sıkıntılar yaşanan "kaynak teknikerliği" için YÖK hareketi geçti. Ara eleman eksikliğinin çözümü için Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) Müdürü Prof. Derman Küçükaltan'ın önerisi ve desteğiyle "Kaynak Teknolojileri Teknikerliği Programı" açılması teklifine Yükseköğretim Kurulu'ndan onay geldi.

Türkiye genelinde 17 binden fazla işletmeyle temas kuran İŞKUR'un yaptığı araştırma, ara eleman sıkıntısını bir kez daha ortaya koydu. Resmi rakamlara göre Türkiye genelinde 3 milyonun üzerinde işsiz bulunuyor fakat özellikle üretim ve hizmet alanında faaliyet gösteren şirketler ara eleman bulamadıklarını ifade ediyor. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) mayıs ayı olağan meclis toplantısında konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu iş birliğinde "Kaynak Teknolojileri Teknikerliği Programının" açılması önerisinin YÖK tarafından onaylandığını söyledi. Yorgancılar, "Bu okulda sadece kaynakçı yetişecek. Böylece ara eleman sıkıntısının önüne geçmiş oluruz" diye konuştu.

Ege Bölgesinde büyük ihtiyaç duyulan "Kaynak Teknolojileri Teknikerliği Programı" tekliflerinin YÖK 'den onay aldığını ve öğretime açmak için hazırlandıklarını belirten Prof. Dr. Derman Küçükaltan, bu süreçte destekleri için EBSO (Ege Bölgesi Sanayi Odası) ve İZTO (İzmir Ticaret Odası) yönetimlerine destekleri için teşekkür etti. Küçükaltan, EBSO ve İZTO'nun bu programın Ege Bölgesi'nde büyük ihtiyaç duyulduğuna yönelik yazılı taleplerini de gerekçeleriyle YÖK 'e sunduklarını ifade etti. EYT'nin yürürlüğe girmesiyle meslek grubunda bölgede ciddi oranda istihdam sıkıntısı yaşandığını ifade eden Küçükaltan, "YÖK'ün de açılmasını onayladığı bu program, yatırım hacmi giderek artan Ege bölgesinde firmaların talebine büyük ölçüde karşılık verecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak Teknolojileri Teknikerliği Programı Nedir?

Kaynak Teknolojisi Teknikerliği Programı; endüstrinin kaynaklı imalat ve tamirat sektöründe, her türlü kaynak işlerini yapacak uzmanları yetiştirmeyi hedefliyor. Kaynak teknolojisi bölümü üniversitelerde 2 yıllık ön lisans eğitimi olarak karşımıza çıkıyor. Bölümden mezun olanlar kaynak teknikeri unvanını almaya hak kazanıyor.

Kaynak: ANKA

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