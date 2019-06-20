YÖK: "Öğretmenlik programlarının kontenjanları toplamda yaklaşık yüzde 10 azaltıldı.
1 saat önce
YÖK: "Öğretmenlik programlarının kontenjanları toplamda yaklaşık yüzde 10 azaltıldı.
YÖK: "Öğretmenlik programlarının kontenjanları toplamda yaklaşık yüzde 10 azaltıldı. Öğretmenlik programlarının kontenjanı geçen sene 53 bin 796 iken bu sene 48 bin 546 olarak belirlendi."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:52 Kaynak: AA
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