YÖK'ten Öğrencilere Dolandırıcılık Uyarısı

(ANKARA) - YÖK, üniversite öğrencileri arasında artış gösteren IBAN yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı tüm üniversitelere yazı göndererek, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile iş birliği içinde farkındalık ve önleyici çalışmalar yapılmasını istedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), son yıllarda özellikle üniversite öğrencileri ve gençler arasında artış gösteren IBAN kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına ilişkin tüm üniversitelere bilgilendirme yazısı gönderdi. YÖK, söz konusu dolandırıcılıkların hem bireysel mağduriyetlere hem de ceza soruşturmalarına konu olan ciddi bir toplumsal risk alanı haline geldiğini bildirdi.

YÖK Genel Sekreterliği tarafından gönderilen yazıda, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda, öğrencilerin önemli bir kısmının suç teşkil eden fiilin hukuki ve cezai sonuçlarını tam olarak öngöremeden, çoğu zaman iyi niyetle ya da kısa vadeli kazanç vaadiyle üçüncü kişiler adına banka hesaplarını kullandıkları için mağdur duruma düştüklerinin anlaşıldığı ifade edildi.

Bu durumun yalnızca adli bir mesele olmadığı, aynı zamanda üniversite gençliğinin korunmasına yönelik önleyici ve eğitici tedbirlerin önemini ortaya koyan bir toplumsal sorumluluk alanı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile üniversiteler arasında kurumsal iş birliğinin geliştirilmesinin ve gençlerin cezai süreçlere dahil olmadan önce bilinçlendirilmesini hedefleyen farkındalık ve önleyici çalışmaların birlikte yürütülmesinin büyük önem taşıdığı kaydedildi. Mevcut çalışmalarda, gençlere yönelik bilgilendirmenin sahaya dayalı, sade ve doğrudan bir dille yapılmasının; üniversite ortamında ve üniversite yönetimlerinin desteğiyle yürütülmesinin etkinliği artırdığı belirtildi.

YÖK yazısında, üniversitelerin öğrencilerin hukuki risklere karşı korunması, güvenli bir eğitim ortamının sürdürülmesi ve gençlerin farkında olmadan suça sürüklenmelerinin önlenmesi hususlarında aktif bir paydaş olarak sürecin içinde yer almasının kurumsal sorumluluğun doğal bir gereği olduğu ifade edildi.

Bu doğrultuda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordinasyon içerisinde, üniversite yönetimlerince uygun görülecek akademik ve idari birimlerin katkısıyla; gönüllülük esasına dayalı, bilgilendirici, önleyici ve farkındalık artırıcı etkinlikler, seminerler ve bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesinin planlandığı aktarıldı. Çalışmaların, üniversitelerin iç işleyişine ve eğitim ortamına uygun şekilde, gençleri koruyucu ve bilinçlendirici bir perspektifle hayata geçirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

YÖK, söz konusu çalışmalar için gerekli desteğin verilmesini, üniversite bünyesindeki ilgili birimlerin bilgilendirilmesini ve uygun görülen hallerde iş birliği yapılmasını üniversitelerden talep etti.