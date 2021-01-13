YÖK'ten para karşılığı ödev ve tez hazırlayanlar ile hazırlatanlara suç duyurusu - Son Dakika

YÖK'ten para karşılığı ödev ve tez hazırlayanlar ile hazırlatanlara suç duyurusu

13.01.2021 10:03
YÖK'ten para karşılığı ödev ve tez hazırlayanlar ile hazırlatanlara suç duyurusu, System.String[]

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), para karşılığı tez ve ödev hazırlayan ve hazırlatan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), para karşılığı tez ve ödev hazırlayan ve hazırlatan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, para karşılığı tez ya da ödev yapılarak "nitelikli dolandırıcılık" ve "suça yardım" suçlarını işleyen internet siteleri ve buralardan destek alarak üniversiteleri dolandırmaya teşebbüs edenler hakkında kamu davası açılması talep edildi.

Dilekçede, başkaları için para karşılığı tez ya da ödev yapıldığı ve çevrim içi sınavlara müdahil olunduğu belirtilen internet sitelerinin ve sosyal medya hesaplarının açık adreslerine yer verildi.

Danışmanlık/tez yazım ofisleri yetkilileri ile bu yerlerden destek alarak tez, bitirme projesi, ödev gibi bilimsel çalışma üreterek kamu kurumlarını aldatanlar ve savcılıkça yapılacak soruşturma sonucunda tespit edilecek faillerin "dolandırıcılık", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suça yardım etme" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

"Danışmanlık ofisleri" adı altında faaliyet gösteren tez yazım ofisleri gibi yerlere hazırlatılan veya bu yerlerden destek alınarak hazırlanan lisansüstü tezlerin, bitirme projelerinin ya da ödevlerin mezuniyet ve öğretim elemanı kadrolarına atanmak için kullanılmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

Türk Ceza Kanunu'nun nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık ve suça yardım etme hükümlerinin bulunduğuna işaret edilen dilekçede, bu çerçevede suçun asıl failinin tez, bitirme projesi, ödev gibi çalışmayı yapanlar olduğu, şikayet başvurusuna konu olan ve benzeri danışmanlık/tez yazım ofislerinin ise "yardım eden" sıfatıyla suça ortak olacakları kaydedildi.

Bu kapsamda faaliyet gösteren danışmanlık/tez yazım ofislerinin yetkilileri ile bu yerlerden destek alarak tez, bitirme projesi, ödev gibi bilimsel çalışma üreterek kamu kurumlarını aldatanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 39, 157 ve 158'inci maddeleri uyarınca kamu davası açılması istendi.

Tezlerin iptalinin yanı sıra hapis ve para cezaları da öngörülebiliyor

Mevzuata göre tezini, ödevini ya da bitirme projesini başkasına hazırlattığı tespit edilen öğrencinin bu çalışması iptal edilebiliyor. Türk Ceza Kanunu'nda, bu kapsamda "dolandırıcılık" suçu işleyenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası, "nitelikli dolandırıcılık" suçu işleyenlere 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve adli para cezası, suçun işlenmesine yardım eden kişiye suçu işleyene verilen cezanın yarısı kadar hapis cezası öngörülüyor.

YÖK, sınav güvenliği konusunda üniversiteleri uyarmıştı

YÖK tarafından Sınav Güvenlik Tedbirleri konusunda bütün üniversitelere geçen yıl kasım ayında yazı gönderilerek uzaktan veya çevrim içi yapılan sınavlarda, sınav güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması istenmişti.

Yazıda, son dönemlerde uzaktan/çevrim içi yapılan sınavlarda kopya çekildiğine veya bazı öğrencilerin yerlerine başkalarını sınava soktuklarına ilişkin çeşitli bildirimler yapıldığına işaret edilerek, "Sınav notlarının, öğrencilerin gerçek kazanımlarını doğru bir biçimde yansıtması yükseköğretim sistemimize güven açısından son derece önemlidir. Üniversitelerimizde ders veren bütün öğretim elemanlarımızın yanı sıra yöneticilerimiz de sınav güvenliğini sağlayacak her tür önlemi almakla yükümlüdürler." ifadelerine yer verilmişti.

Bitirme Projesi, Dolandırıcılık, Kamu, yök, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YÖK'ten para karşılığı ödev ve tez hazırlayanlar ile hazırlatanlara suç duyurusu - Son Dakika


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