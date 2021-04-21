Nihat Hatipoğlu'nun YÖK üyeliğindeki görev süresi uzatıldı - Son Dakika

Nihat Hatipoğlu'nun YÖK üyeliğindeki görev süresi uzatıldı

21.04.2021 02:09

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 11 Mart 2017 yılında YÖK üyeliğine atanan Nihat Hatipoğlu'nun görev süresi uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, yeniden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine yeniden seçildi.

Hatipoğlu, YÖK üyeliğine 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla getirilmişti.

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, 1955 yılında Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'de Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı fakültede Hadis Ana Bilim dalında 'Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü' adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında Doçent, 2012 yılında da Profesör oldu.

1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam-Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

10 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından YÖK Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Nihat Hatipoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.

Nihat Hatipoğlu'nun YÖK üyeliğindeki görev süresi uzatıldı

Nihat Hatipoğlu, YÖK, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Nihat Hatipoğlu'nun YÖK üyeliğindeki görev süresi uzatıldı - Son Dakika


Son Dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı, yerine Mehmet Muş atandı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı, yerine Mehmet Muş atandı Kabine'de beklenen revizyon yapıldı! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı Kabine'de beklenen revizyon yapıldı! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı Erkeklere dev hizmet! Kusursuz kaslı vücut artık hayal değil, üstelik sporsuz, ameliyatsız Erkeklere dev hizmet! Kusursuz kaslı vücut artık hayal değil, üstelik sporsuz, ameliyatsız Biontech mi, Sinovac mı? Prof. Dr. Güner Sönmez, madde madde iki aşının özelliklerini sıraladı Biontech mi, Sinovac mı? Prof. Dr. Güner Sönmez, madde madde iki aşının özelliklerini sıraladı Emniyet'ten 'karton toplayıcısı' açıklaması: Sokak kısıtlamasından ceza kesilmedi Emniyet'ten 'karton toplayıcısı' açıklaması: Sokak kısıtlamasından ceza kesilmedi Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan dağıldı! 5 takım çekildi, 2 başkan istifa etti Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan dağıldı! 5 takım çekildi, 2 başkan istifa etti Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı Kaz Dağları'nda altın madeni kuracaktı! İzinleri iptal edilen Alamos Gold, Türkiye'den 1 milyar dolar tazminat istedi Kaz Dağları'nda altın madeni kuracaktı! İzinleri iptal edilen Alamos Gold, Türkiye'den 1 milyar dolar tazminat istedi

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi         
01:47
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık getirildi         
01:31
Survivor'da elenen isim Reşat Hacıahmetoğlu oldu Survivor'da elenen isim Reşat Hacıahmetoğlu oldu         
01:10
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Başika Üssü'ne saldıran milis grubu açıkladı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Başika Üssü'ne saldıran milis grubu açıkladı         
23:29
GS TV'ye konuk olan Luyindama, iddialı konuştu: Takıma güveniyorum ve biz şampiyon olacağız GS TV'ye konuk olan Luyindama, iddialı konuştu: Takıma güveniyorum ve biz şampiyon olacağız         
23:06
Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus'un kariyeri 25 gün sonra bitiyor Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus'un kariyeri 25 gün sonra bitiyor         
22:53
Sergen Yalçın: Hiç kimse heveslenmesin şampiyon Beşiktaş olacak, diğerleri anca ikinciliğe aday olur Sergen Yalçın: Hiç kimse heveslenmesin şampiyon Beşiktaş olacak, diğerleri anca ikinciliğe aday olur         
21:44
Beddua sorusu karşısında sinirlenen Nihat Hatipoğlu: Kimseye yapmayın, Allah'a bırakın Beddua sorusu karşısında sinirlenen Nihat Hatipoğlu: Kimseye yapmayın, Allah'a bırakın         
18:25
Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti         
17:24
Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu         
15:46
Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü         
15:46
Canına tak eden polis, kısıtlamaları ihlal eden vatandaşlara veryansın etti: Yeter artık, hakkımı helal etmiyorum Canına tak eden polis, kısıtlamaları ihlal eden vatandaşlara veryansın etti: Yeter artık, hakkımı helal etmiyorum         
13:14
Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı         
12:19
Sıpa saldırısına uğrayan Zeynep Öztürk'ten ilk açıklama Sıpa saldırısına uğrayan Zeynep Öztürk'ten ilk açıklama         
12:00
Rekabet Kurulu onayladı! OYAK, Sarelle ve Tadelle'yi satın alıyor Rekabet Kurulu onayladı! OYAK, Sarelle ve Tadelle'yi satın alıyor         
10:37
Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2021 02:53:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nihat Hatipoğlu'nun YÖK üyeliğindeki görev süresi uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei