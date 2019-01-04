Son Dakika Haberleri: Yol Çökmesine Neden Olan Su Borusu Onarılıyor

Yol Çökmesine Neden Olan Su Borusu Onarılıyor

1 saat önce

Gaziantep'te yolun çökmesine neden olan borunun onarım çalışması sürüyor.

Yol Çökmesine Neden Olan Su Borusu Onarılıyor, System.String[]
Gaziantep'te yolun çökmesine neden olan borunun onarım çalışması sürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Yeni Stadyum kavşağında bulunan karayolundaki çökme, şehrin bir kısmını besleyen 900'lük ana içme suyu boru hattında meydana gelen arızadan kaynaklandığı belirtti. İçme suyu boru hattındaki arızanın onarım çalışmasının sürdüğünü belirterek, "Tugay-Beykent arasındaki yol üzerinde stadyum kavşağına yakın bir mevkide şehrin bir kısmını besleyen 900'lük ana içme suyu boru hattında arıza meydana gelmiştir. Arıza bölgesinde oluşan hasardan yol çökmesi oluşmuş, yaşanan olaydan dolayı 2 araç etkilenmiştir. Hattın beslediği bölgeler herhangi bir su kesintisi yapılmadan, farklı hatlardan beslenmiştir. Hattın onarımı çalışmaları hızlıca devam etmektedir" dedi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:15 Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel
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