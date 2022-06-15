Yol çöktü, devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı - Son Dakika
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Yol çöktü, devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı

15.06.2022 14:25
Yol çöktü, devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı

DÜZCE'de, beton mikseri yolun çökmesi sonucu devrildi.

DÜZCE'de, beton mikseri yolun çökmesi sonucu devrildi. Mikserin şoförü Seyfullah Terzi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Aziziye Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Yeni açılan ve henüz asfaltlanmayan yoldan caddeye çıkmaya çalışan Seyfullah Terzi idaresindeki 34 EJL 019 plakalı beton mikseri, yolun çökmesi sonucu devrildi. Seyfullah Terzi araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekibi, Terzi'yi araçtan çıkardı. Bacağı kırılan Seyfullah Terzi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yol çöktü, devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı
Yol çöktü, devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı
Yol çöktü, devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı
Yol çöktü, devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı
Yol çöktü, devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı
Yol çöktü, devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı
Yol çöktü, devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı
Yol çöktü, devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı
Yol çöktü, devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı
Yol çöktü, devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı
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Kaynak: DHA

İstanbul Caddesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yol çöktü, devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Yol çöktü, devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı - Son Dakika
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