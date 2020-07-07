Yol kavgasındaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Yol kavgasındaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Yol kavgasındaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı TEM Otoyolu'nda yol verme yüzünden çıkan tartışmaya ilişkin cinayetin görüntüleri ortaya çıktı.

Yol kavgasındaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

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İSTANBUL - TEM Otoyolu'nda yol verme yüzünden çıkan tartışmaya ilişkin cinayetin görüntüleri ortaya çıktı.

TEM Otoyolu'nda bir yıl önce yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu motosiklet sürücüsü Hasan Saytal'ın, araç sürücüsü Serdar Çekiç'e kurşun yağdırıp ölümüne neden olmuştu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hasan Saytal'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

9 Temmuz günü görülecek ilk duruşma öncesinde olaya ilişkin MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sanık Hasan Saytal ile maktul Serdar Çekiç arasında yol verme konusu nedeniyle tartışma yaşandığı ve ardından sürücünün vurulması nedeniyle yoldan geçen vatandaşların olay yerinde toplandığı görülüyor.

TEM Otoyolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 19:43 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yol kavgasındaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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