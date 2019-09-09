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Yol kenarında dinlenirken otomobil çarpan besici öldü

1 saat önce

Antalya'da yol kenarında dinlenirken otomobil çarpan besici hayatını kaybetti.

Yol kenarında dinlenirken otomobil çarpan besici öldü, System.String[]

Antalya'da yol kenarında dinlenirken otomobil çarpan besici hayatını kaybetti.

Muratpaşa ilçesi Kardeş Kentler Bulvarında küçükbaş hayvanlarını otlatan besici Mustafa İpek (66), bir süre sonra dinlenmek için yol kenarındaki taşa oturdu.

Bu sırada İpek'e sürücüsü öğrenilemeyen 07 VS 403 plakalı otomobil çaptı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, İpek'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Güvenlik güçleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

İpek'in cesedi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bu arada kazayı duyarak gelen İpek'in yakınları gözyaşı döktü.

Cenazenin başında şemsiye açarak bekleyen İpek'in yakınları cenaze aracının geç gönderildiğini ileri sürerek bu duruma tepki gösterdi.

Mustafa İpek, Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:10 Kaynak: AA
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