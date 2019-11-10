Son Dakika Haberleri: Yol kenarında ölü bulundu
Son Dakika Güncel Yol kenarında ölü bulundu

Yol kenarında ölü bulundu

6 saat önce

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir kahvehanede garson olarak çalışan Mehmet Eler (32), yol kenarında ölü bulundu.

Yol kenarında ölü bulundu, System.String[]

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir kahvehanede garson olarak çalışan Mehmet Eler (32), yol kenarında ölü bulundu. Eler'in bir aracın çarpıp, kaçması sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Alaşehir Kapalı Pazar Yeri karşısında bir kahvehanede garson olan Mehmet Eler, saat 01.00 sıralarında, vatandaşlar tarafından Beşeylül Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde eski garaj karşısında yerde hareketsiz şekilde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekibi, 2 çocuk babası Eler'in yaşamını yitirdiğini belirledi.İş çıkışında, Yeni Mahalle'deki evine gitmek üzere yol kenarında yürürken bir aracın çarpıp, kaçması sonucu yaşamını yitirdiği sanılan Eler'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alıp, çevredekilerin ifadelerine başvurdu. Eler'e çarpıp kaçtığı sanılan otomobilin ve sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.


Alaşehir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kardeşini öldürmekle suçlanan ağabey: Ayarlanan ifadeyi kabul ettim
PENDİK'TEKİ SİLAHLI SALDIRININ ŞÜPHELİLERİ POLİS MERKEZİNE GETİRİLDİ Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: Savcının kızı hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı Polis memurunun üzerine atlayan kedi sosyal medyada yoğun ilgi gördü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 20:52:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yol kenarında ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]