Yol ortasındaki refüje giren otomobilde 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yol ortasındaki refüje giren otomobilde 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Yol ortasındaki refüje giren otomobilde 1 kişi yaralandı

6 saat önce

Denizli'de kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje giren ve aydınlatma direğine çarparak durabilen otomobil sürücüsü yaralandı.

Yol ortasındaki refüje giren otomobilde 1 kişi yaralandı, System.String[]

Denizli'de kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje giren ve aydınlatma direğine çarparak durabilen otomobil sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi 29 Ekim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Gülsemin B. idaresindeki 15 NA 961 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje girdi. Refüjde aydınlatma direğine çarparak deviren otomobilde araç sürücüsü sıkışarak yaralandı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen Denizli Büyükşehit Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından çıkarıldı. Gülsemin B., ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ

Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:07 Kaynak: İHA
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