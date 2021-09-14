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Yol verme kavgasında 2 kadın sürücü kavga etti - Son Dakika

Yol verme kavgasında 2 kadın sürücü kavga etti

14.09.2021 17:45

Kocaeli'de kadın sürücü, önüne çıkan arabaya korna çaldı. Bu duruma sinirlenen diğer arabanın kadın sürücüsü, sinirli şekilde arabadan inip korna çalan kadını darp etti. Yol verme tartışmasında darbedilen ve bunun üzerine şikayetçi olan 26 yaşındaki avukat Rukiye Seydaoğlu Akgüneş, "Bir kadın tarafından bu şiddete maruz kalmak gerçekten çok acı bir durum" dedi.

İzmit ilçesi Bağdat Caddesi üzerinde aracıyla seyir halinde olan Avukat Rukiye Seydaoğlu Akgüneş (26), Ö.G. isimli başka bir kadın sürücünün idaresindeki aracın yan yoldan önüne çıkması üzerine durarak kornaya bastı. Korna sesi ile aracını durduran Ö.G. ise Rukiye Seydaoğlu'nun aracına doğru yöneldi. Bağırarak kadın avukatın aracına ilerleyen Ö.G., hemcinsinin açık olan camından içeri sarkarak tartışmaya başladı. Ö.G. tartışma anlarını cep telefonu kamerası ile kayda alan Seydaoğlu'na saldırdı. Trafikte çıkan tartışmada darp edildiğini söyleyen Rukiye Seydaoğlu Akgüneş, Ö.G. isimli sürücüden şikayetçi oldu.

"ARAÇTAN İNİP BAĞIRMAYA BAŞLADI"

Olay anını anlatan Avukat Rukiye Seydaoğlu Akgüneş, kendisini, darp eden hemcinsinin aracıyla önüne atladığını ifade ederek, "Ben ana yoldan seyir halinde ilerlerken tali yoldan araçlar yol istiyorlardı ben birkaç araca yol verdim ama arkamda da araçlar çok fazla beklediği için devam etmek istedim. Bu sırada o tahliye yoldan bir araç önüme atlayarak benim gidişimi engelledi. Ben de bir an durarak kornaya basmak zorunda kaldım çünkü çarpmak istemedim. Ondan sonrasında araçtan indi karşı taraf da hemcinsimdi çok şaşırtıcı bir şekilde. Araçtan inen kadın bana bağırmaya başladı, 'Neden bana yol vermiyorsun, yol vermek zorundasın' gibisinden, ben de yol vermek zorunda olmadığımı ve benim de arkamda araçların beklediğini söyledim" dedi.

"CAMDAN İÇERİYE GİRDİ"

Saldırıya uğradığı kadın tarafından küfür ve hakaretlere de maruz kaldığını belirten Seydaoğlu, "Yol vermek istemeyince bana bağırmaya, hakaret etmeye başladı. İnanın bir kadının ağzından çıkamayacak şeylerdi ben söyleyemeyeceğim, en basitinden 'Allah belanı versin' gibi şeylerle başlayarak küfürlü şekilde devam etti. Ben de görüntüye çekmek istedim bir avukat olarak delil oluşturmam gerekiyor. Çekmek istediğim sırada 'Nasıl beni çekersin' diye saldırmaya başladı bana. Aracımın camı açıktı ve camdan içeriye girdi. Telefonu elimden almaya çalıştı, bir arbede oldu telefonumu elimden alınca kamera kapanmış oldu, devamını çekemedim. Ondan sonra vatandaşlar gelip araya girdiler ayırdılar. Onu benden uzaklaştırdılar çünkü bana saldırma halindeydi hala. Zarar görmemem için araya girdi vatandaşlar" diye konuştu.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Kendisini darp eden kadından şikayetçi olduğunu ifade eden Seydaoğlu, hemcinsi tarafından şiddete uğramasının çok acı bir surum olduğunu belirterek, "Darp edildim, ellerimde tırnak izleri vardı, darp raporu da aldım, şikayetçi de oldum. Olay yerinde birçok tanık da var zaten. Onlar da gidip ifadelerini verdiler. Bu işin peşini bırakmayı düşünmüyorum, ben hep kadına şiddete karşı mücadele eden bir avukat olmuşumdur. Bu süreçte böyle bir şiddete maruz kalmak ve bir kadın tarafından bu şiddete maruz kalmak gerçekten çok acı bir durum. O yüzden de bu işin peşini bırakmayı düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Yol verme kavgasında 2 kadın sürücü kavga etti
Yol verme kavgasında 2 kadın sürücü kavga etti

Tragger, Kocaeli, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yol verme kavgasında 2 kadın sürücü kavga etti - Son Dakika


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